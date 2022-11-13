المركزي للإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 0.6% في أغسطس 2022 (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.18 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، فيما سجلت قيمة العجز 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6٪.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 3.33 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 7.6٪.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن سبب تراجع الصادرات يرجع إلى انخفاض صادرات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 19.8٪، والبترول الخام بنسبة 49٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.6٪، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 17٪.

وأوضح أن هناك بعض السلع التي ارتفعت قيمة صادرتها خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مثل الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 179.1٪، وأسمدة بنسبة 25.4٪، وملابس جاهزة بنسبة 12.1٪، وفواكه طازجة بنسبة 72.8٪.

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 3.2٪ خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات 7.51 مليار دولار في أغسطس 2022 بينما سجلت 7.76 مليار دولار في أغسطس 2021.

وأشار الجهاز إلى أن سبب الانخفاض يرجع إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع مثل الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 21.8٪، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.7٪، وذرة بنسبة 16٪، وفول صويا بنسبه 7.5٪.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي مقابل نفس الشهر من العام السابق، موضحا أن أهم هذه السلع هي البترول الخام بنسبة 91.8٪، ومنتجات البترول بنسبة 35.2٪، وقمح بنسبة 79٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.2%.