المركزي للإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري في أبريل الماضي بـ23.8% (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز فى الميزان التجاري ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 23.8%، مشيرا إلى أن قيمة العجز بلغت 2.33 مليار دولار في أبريل 2023، بينما سجلت 1.89 مليار دولار في أبريل 2022.

وذكر الجهاز أن قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى 42.8 مليار دولار في عام 2022، في حين سجلت 45.5 مليار دولار خلال 2021، فيما بلغت 41.1 مليار دولار في 2020، بينما كانت قيمة العجز في 2019 تقدر بـ45.9 مليار دولار، وخصوص عام 2018 كانت القيمة 52.6 مليار دولار.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 44.9% حيث بلغت 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 5.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع التي من أهمها (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6%، والفواكه الطازجة بنسبة 58.8%، والبترول الخام بنسبة 48.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 34.1%).

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة

أن قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت خلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 35.6%، وبصل طازج بنسبة 65.8%، ومنتجات ألبان بنسبة 1.4%).

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الواردات تراجعت بنسبة 27.4% حيث بلغت 5.36 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023 مقابل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن أهمها (قمح بنسبة 1.4%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 2.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.4%).

وأضاف أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق والتي من أهمها (منتجات البترول بنسبة 13.8%، وذرة بنسبة 61.3%، والغاز الطبيعي بنسية 16.6%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2%).