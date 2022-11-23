«المركزي للإحصاء» : ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا 33% في 2021

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الكوميسا ارتفع بنسبة 33% خلال العام الماضي، مقارنة بسابقه.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إجمالى الصادرات الى دول الكوميسا بلغت 3066 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 2342 مليون دولار عن عام 2020، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن أعلى القيم للصادرات تركزت فى خمس دول أفريقية بنسبة 83% من إجمالى هذا التكتل، لافتًا إلى أن ليبيا جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 961 مليون دولار بنسبة 31.3% من إجمالى التكتل، ثم السودان بقيمة 827 مليون دولار بنسبه 27% من إجمالي التكتل.

وجاءت كينيا بعد ذلك بقيمة 382 مليون دولار بنسبة 12.5% من إجمالي التكتل، تلتها تونس بقيمة 264 مليون دولار بنسبة 8.6% من إجمالى التكتل، ثم إثيوبيا بقيمة 111 مليون دولار بنسبة 3.6% من إجمالى التكتل.

مصر تصدر سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 172 مليون دولار

وأشار إلى أن أهم السلع المصدرة تمثلت في لدائن ومصنوعاتها بقيمة الصادرات 326 مليون دولار بنسبة 10.6% من إجمالي السلع، وملح وأحجار وأسمنت بقيمة 175 مليون دولار بنسبة 5.7% من إجمالي السلع، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 172 مليون دولار بنسبة 5.6% من إجمالي السلع.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة إجمالى الواردات من دول الكوميسا بلغت 1319 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 957 مليون دولار في عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 37.8%.

ولفت إلى أن أعلى قيم للواردات تركزت في خمس دول أفريقية بنسبة 89.4% من إجمالى هذا التكتل، مشيرًا إلى أن السودان جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 386 مليون دولار بنسبة 29.3% من إجمالي التكتل، تلتها زامبيا بقيمة 311 مليون دولار بنسبة 23.6% من إجمالى التكتل.

ثم جاءت كينيا بقيمة 255 مليون دولار بنسبة 19.3% من إجمالى التكتل، وبعد ذلك الكونغو الديمقراطية بقيمة 111 مليون دولار بنسبة 8.4% من إجمالي التكتل، تلتها ليبيا بقيمة 78 مليون دولار بنسبة 5.9% من إجمالي التكتل.

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن أهم السلع المستوردة تمثل في النحاس ومصنوعاته بقيمة 421 مليون دولار بنسبة 31.9% من إجمالي السلع، والبن والشاي والبهارات بقيمة 236 مليون دولار بنسبة 17.9% من إجمالي السلع، وحيوانات حية بقيمة 220 مليون دولار بنسبة 16.7% من إجمالي السلع.