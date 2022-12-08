المركزي للإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والصين 9.8% في 2022 (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفعت بنسبة 9.8% خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2021، لافتا إلى أن قيمة التبادل التجاري بلغت 12.7 مليار دولار في 2022 بينما سجلت 11.9 مليار دولار في 2021.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى إن الصادرات المصرية للصين زادت خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2021 بنسبة 36.7%، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.5 مليار دولار في العام الحالي بينما سجلت 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح إن قيمة الواردات المصرية من الصين ارتفعت خلال أول 9 أشهر من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3.8%، لافتا إلى أن قيمة الواردات بلغت 11.1 مليار دولار خلال العام الجاري بينما سجلت 10.7 مليار دولار في 2021.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء إن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال أول 9 أشهر من عام 2022 تمثلت في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.2 مليار دولار، وفواكه بقيمة 74.3 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 62.1 مليون دولار، وألياف نسيجية بقيمة 26.5 مليون دولار، وجلود بقيمة 17.5 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال أول 9 أشهر من عام 2022، أضاف إنها تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.3 مليار دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.6 مليار دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 839 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 787.3 مليون دولار، ومنتجات كيميائية بقيمة 784 مليون دولار.

زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 16.1%

يذكر أن قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء إن عدد سكان مصر بلغ 104.3 مليون نسمة في عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصين 1.5 مليار نسمة في نفس العام، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصين طبقاً لتقديرات البعثة 6 آلاف مصري حتى نهاية 2021.