المركزي للإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والعراق 14.1% الربع الأول لـ 2022 (جراف)

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1%، موضحا أن قيمة التبادل التجاري بلغت 147.3 مليون دولار في 2022 فيما سجلت 129.1 مليون دولار خلال 2021.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق لتصل إلى 141.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 124.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من العراق بلغت 5.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

أهم الصادرات المصرية للعراق

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2022، لفت الجهاز إلى أنها تمثلت في آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 29.7 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 23.6 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 14.6 مليون دولار، وزيوت عطرية بقيمة 13.5 مليون دولار، وتبغ بقيمة 8.9 مليون دولار.

وأضاف: أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من العراق خلال الربع الأول من عام 2022 هي فواكه بقيمة 4.8 مليون دولار، وملح بقيمة 326.8 ألف دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 54.4 ألف دولار، وكتب وصحف وصور بقيمة 8 آلاف دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.1 ألف دولار.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق وصلت إلى 43.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، بينما سجلت 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وبلغت قيمة تحويلات العراقيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 3.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد سكان مصر بلغ 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان العراق 42.2 مليون نسمة عام 2022.

يذكر أن عدد المصريين المتواجدين بدولة العراق بلغ 27.7 ألف مصري حتى نهاية 2021.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق

ومن جهة أخرى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين – بحضور محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات -، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.