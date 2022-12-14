المركزي للإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 13% في 2022 (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2021، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار في 2022، فيما سجل 6.5 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 13.4%.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بلغت 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 5.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

وأوضح إن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من عام 2022 تمثلت في ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 136.5 مليون دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 117.4 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 83 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من عام 2022 تمثلت في بذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 326.2 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 293.1 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 267 مليون دولار.

الاستثمارات الأمريكية في مصر ترتفع بنسبة 19.8% خلال العام المالي 2020-2021

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

يذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 40.9%.

وبلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة في عام 2022، بينما سجل عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 334.8 مليون نسمة في نفس العام أيضا.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة أمريكا طبقاً لتقديرات البعثة 1.5 مليون مصري حتى نهاية 2021.