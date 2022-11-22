المركزي للإحصاء : ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل» بنسبة 32.6% (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول حوض النيل ارتفعت، خلال العام الماضي، مقارنة بسابقه، بنسبة 32.6%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إجمالى الصادرات إلى دول حوض النيل بلغت 1550 مليون دولار، خلال العام الماضي، بينما سجلت 1197 مليون دولار، خلال عام 2020، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.

وأضاف أن أعلى القيم للصادرات تركزت فى خمس دول أفريقية بنسبة 95.1% من إجمالى هذا التكتل، لافتًا إلى أن السودان جاءت في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت قيمة الصادرات 827 مليون دولار، بنسبة 53.4% من إجمالي التكتل، ثم كينيا حيث بلغت قيمة الصادرات 382 مليون دولار، بنسبة 24.6% من إجمالي التكتل.

وبعد ذلك جاءت إثيوبيا؛ حيث بلغت قيمة الصادرات 111 مليون دولار، بنسبة 7.2% من إجمالى التكتل، تلتها أوغندا حيث بلغت قيمة الصادرات 102 مليون دولار، بنسبة 6.6% من إجمالى التكتل، ثم تنزانيا حيث بلغت قيمة الصادرات 52 مليون دولار بنسبة 3.4% من إجمالى التكتل.

أهم السلع المصدرة

وأهم السلع المصدرة تمثلت في اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 214 مليون دولار، بنسبة 13.8% من إجمالي السلع، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 165 مليون دولار بنسبة 10.6% من إجمالي السلع، وملح وأحجار وأسمنت بقيمة 83 مليون دولار بنسبة 5.4% من إجمالي السلع.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة إجمالى الواردات من دول حوض النيل بلغت 783 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 562 مليون دولار، خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.4%.

وتركزت أعلى القيم للواردات فى خمس دول أفريقية بنسبة 99.1% من إجمالى هذا التكتل، حيث جاءت السودان في المقدمة بقيمة 386 مليون دولار، بنسبة 49.3% من إجمالي التكتل، ثم كينيا بقيمة 255 مليون دولار، بنسبة 32.6% من إجمالى التكتل.

وجاءت الكونغو في المرتبة الثالثة بقيمة 111 مليون دولار بنسبة 14.2% من إجمالى التكتل، ثم أوغندا بقيمة 16 مليون دولار بنسبة 2.1 % من إجمالي التكتل، ثم إثيوبيا بقيمة 8 ملايين دولار بنسبة 1.1% من إجمالي التكتل.

وأهم السلع المستوردة هي البن والشاى والبهارات بقيمة 233 مليون دولار، بنسبة 29.8% من إجمالي السلع، وحيوانات حية بقيمة الواردات 213 مليون دولار بنسبة 27.2% من إجمالي السلع، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 111 مليون دولار بنسبة 14.2% من إجمالي السلع.