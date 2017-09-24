المركزي للإحصاء: إنتاج الملابس يرفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية

سمر السيد:قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 108.78 خلال شهر يوليو الماضى (كبيانات أولية) مقابل 107.85 خلال شهر يونيو 2017 (كبيانات نهائية) بنسبة زيادة قدرها 0.9٪، وذلك لزيادة إنتاج بعض الأ

سمر السيد:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 108.78 خلال شهر يوليو الماضى (كبيانات أولية) مقابل 107.85 خلال شهر يونيو 2017 (كبيانات نهائية) بنسبة زيادة قدرها 0.9٪، وذلك لزيادة إنتاج بعض الأنشطة الصناعية أهمها صناعة الملابس الجاهزة لاقتراب الأعياد وموسم المدارس، وكذلك نشاط المشروبات لتغطية احتياجات موسم الصيف.



جاء ذلك فى نشرة البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو الماضى، وبلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 189.33 مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليبلغ نحو 127.50 بارتفاع قدره 48.5٪ وذلك لزيادة انتاج المياه المعدنية والغازية – لتغطية احتياجات موسم الصيف.

وبلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 203.72 خلال شهر يوليو الماضى مقابل 159.73 خلال شهر يونيو السابق عليه بارتفــاع قدره 27.5٪ وذلك بسبب زيادة الإنتاج لاقتراب الأعياد وموسم المدارس.



وسجل الرقم القيـاسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر 96.10 خلال شهر يوليو 2017 مقارنة بشهر يونيو 2017 وبلغ 124.35 بانخفــاض قدره 22.7٪ وذلك بسبب انخفاض أوامر التصدير للملح الخشن، كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 177.16خلال شهر يوليو 2017 مقابل 222.69 خلال شهر يونيو 2017 بانخفاض قدره 20.4% بسبب انخفاض العقود المبرمة وانخفاض مبيعات آلات التصوير.