بنـــوك

«المركزي»: فائض الميزان الخدمي يتراجع إلى 5.1 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021

حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار
‫محمود الصباغ‬‎ 9:39 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:39 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع فائض الميزان الخدمي إلى 5.1 مليار دولار للسنة المالية 2020/2021، مقارنة مع 9 مليارات دولار بالسنة المالية قبل الماضية، مدفوعا بتراجع إيرادات السياحة ومتحصلات النقل.

وأشارت احدث تقارير البنك المركزي المصري إلى تراجع إيرادات السياحة تراجعت إلى 4.9 مليار دولار مقارنة مع 9.9 مليار دولار بالفترة نفسها من العام السابق له.

اقرأ أيضا  «المركزي»: 87 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي خلال يوليو

وأوضح بيان أداء ميزان المدفوعات إلى تراجع متحصلات النقل إلى 7.5 مليار دولار مقارنة مع 7.9 مليار دولار، مدفوعا بانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وأيضا تراجع متحصلات خدمات الموانئ.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.

اقرأ أيضا  المركزي : قروض القطاع المصرفي تتراجع إلى 2.804 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي

وكشف البنك المركزي أن هذا الفائض الكلي تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

31.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021

فاطمة إمام 9:51 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

«المركزي» الإيرادات السياحية تتراجع 50% إلى 4.9 مليار دولار خلال 2020/2021

فاطمة إمام 9:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع إلى 5.2 مليار دولار خلال 2020/2021

‫محمود الصباغ‬‎ 9:17 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

المركزي: 70 مليون دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:15 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

محفظة الأوراق المالية بالبنوك تسجل 2.869 تريليون جنيه نهاية يوليو

‫محمود الصباغ‬‎ 9:06 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

فائض بقيمة 1.9 مليار دولار بميزان المدفوعات خلال 2020/2021

‫محمود الصباغ‬‎ 8:19 م, الخميس, 14 أكتوبر 21