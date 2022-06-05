«المركزي» عمليات التسويات اللحظية للبنوك تسجل 42.99 تريليون جنيه خلال أول 5 شهور من 2022

أظهر تقرير إحصاءات نظام التسوية اللحظية للبنك المركزي المصري أن إجمالي قيمة عمليات التسويات اللحظية للبنوك خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2022 سجلت نحو 42.99 تريليون جنيه.

وأضاف المركزي في تقرير صدر عنه حصلت جريدة “المال” على نسخة منه أن عدد عمليات التسويات وصل إلى 1.2 مليون عملية خلال الفترة المذكورة.

وأشار المركزي إلى أن عمليات التسويات اللحظية للقطاع المصرفي بلغت قيمتها 7.51 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق مقارنة مع نحو 9.9 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذي يسبقه بنسبة تراجع 25 %.

ولفت المركزي إلى أن قيمة عمليات التسويات اللحظية للبنوك بلغت نحو 11.14 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة مع نحو 6.9 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق عليه، بعدد عمليات وصلت إلى 287.481 ألف عملية بمعدل نمو 61 %.