«المركزي»: طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع

أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، أنه من المقرر الإعلان عن طرح رخص البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة،

وأشار إلى تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة.



وقال أبو النجا – خلال مؤتمر صحفي – إن حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية ارتفع إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه فى 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، كما أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق “انستاباي” للتحويل بين البنوك سجلت نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي أن عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر بلغ نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة فى حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول.