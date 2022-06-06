«المركزي» صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يتراجع 1.63 مليار دولار خلال مايو 2022

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع رصيد صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي 2022 ليسجل 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار.

وقال المركزي إن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك المركزي المصري لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وأشار المركزي إلى أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

وأكد المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافيا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.