المركزي: سددنا 2 مليار دولار مستحقات لجهات دولية في ديسمبر

وكالات:صرح رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، بأن البنك المركزي سدد، خلال شهر ديسمبر الجاري، نحو 2 مليار دولار، مستحقات على مصر لصالح جهات دولية.وقال «أبوالنجا»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن تلك المبالغ تضمنت 2. 1 مليار دولار لصالح

وكالات:

صرح رامي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، بأن البنك المركزي سدد، خلال شهر ديسمبر الجاري، نحو 2 مليار دولار، مستحقات على مصر لصالح جهات دولية.





وقال «أبوالنجا»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن تلك المبالغ تضمنت 2. 1 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية، جزء منها مستحقات على جهات حكومية.

وكان البنك المركزي تسلم، الأربعاء الماضي، الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 03. 2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم تسلمه من قرض الصندوق 08. 6 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار، القيمة الكلية للقرض.

وأكد «أبوالنجا» أن البنك المركزي ملتزم بسداد كل المستحقات الخارجية على مصر، وأن مصر لم ولن تتخلف أبدًا عن سداد التزاماتها تجاه العالم الخارجي.