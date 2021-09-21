«المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي «MO» بنحو 65.23 مليار جنيه بنهاية يونيو

أظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، اليوم، زيادة نقود الاحتياطي “M0” وذلك بقيمة 65.23 مليار جنيه، لتصل إلى 987.726 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 922.487 مليار جنيه بنهاية مايو الذي يسبقه. وتتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع، ویطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتُستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبًا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.

فيما بيَّن التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 62.8 مليار جنيه، مسجلًا 265.277 مليار جنيه، مقابل 202.40 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

واراتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 201 مليار جنيه، مسجلًا 659.13 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 660.13 بنهاية الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى صعود صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي بقيمة 7.3 مليار جنيه مسجلة 921.6 بنهاية فبراير، مقابل 914.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 213.5 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافي الأصول المحلية بقيمة 5.3 مليار جنيه، لتسجل 708 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 702.7 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.