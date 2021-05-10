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«المركزي»: زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 7.3 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي

ودائع البنوك بالعملات المحلية ترتفع بنحو 7.5 مليار جنيه
فاطمه امام 2:47 م, الأثنين, 10 مايو 21 2:47 م, الأثنين, 10 مايو 21

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أظهر أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، اليوم، زيادة نقود الاحتياطي M0 وذلك بقيمة 7.3 مليار جنيه، لتصل إلى 921.67 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى، مقابل 914.3 مليار جنيه بنهاية ينايرالذي يسبقه.

تتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع، ویطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبًا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.

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فيما بيَّن التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى، أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 7.5 مليار جنيه، مسجلًا 261.7 مليار جنيه، مقابل 254.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

واراتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 201 مليار جنيه، مسجلًا 659.13 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 660.13 بنهاية الشهر السابق له.

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وأشار التقرير إلى صعود صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي بقمية 7.3 مليار جنيه مسجلة 921.6 نهاية فبراير ، مقابل 914.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 213.5 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافي الأصول المحلية بقيمة 5.3 مليار جنيه، لتسجل 708 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 702.7 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.

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بقلم فاطمه امام

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