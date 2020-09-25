«المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 22 مليار جنيه بنهاية يونيو

قال البنك المركزي في أحدث تقرير أصدره أمس، إن نقود الاحتياطي M0 زادت بقيمة 22 مليار جنيه، لتصل إلى 855.5 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 833 مليارا بنهاية مايو السابق عليه.

وتتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع.

كما یطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبًا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.

وأوضح التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى، الصادر اليوم، أن هذه الزيادة انعكست على انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 19مليار جنيه، مسجلًا 204.4 مليار جنيه، مقابل 185.4مليار في الشهر السابق له.

واراتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 2.9 مليار جنيه، مسجلًا 651.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 648.1 بنهاية الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى زيادة صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي إلى 22مليار جنيه، مقابل 833.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 157.5 مليار جنيه.

كما تراجع صافي الأصول المحلية بقيمة 11.808 مليار جنيه، لتسجل 698.2 مليار جنيه بنهايةيونيو الماضى، مقابل 710 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه.