بنـــوك

«المركزي» : زيادة نقود الاحتياطي MO بنحو 22 مليار جنيه بنهاية يونيو

ارتفع النقد المتداول بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال يونيوالماضي
‫محمود الصباغ‬‎ 10:36 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20 10:36 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

قال البنك المركزي في أحدث تقرير أصدره أمس، إن نقود الاحتياطي M0 زادت بقيمة 22 مليار جنيه، لتصل إلى 855.5 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 833 مليارا بنهاية مايو السابق عليه.

وتتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لديه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع.

اقرأ أيضا  «المركزي»: السيولة المحلية ترتفع بقيمة 87.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

كما یطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2)، وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبًا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.

وأوضح التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى، الصادر اليوم، أن هذه الزيادة انعكست على انخفاض ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 19مليار جنيه، مسجلًا 204.4 مليار جنيه، مقابل 185.4مليار في الشهر السابق له.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

واراتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 2.9 مليار جنيه، مسجلًا 651.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 648.1 بنهاية الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى زيادة صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي إلى 22مليار جنيه، مقابل 833.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 157.5 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  عقبات فى طريق الدفع الإلكتروني .. و«المركزي» يتدخل

كما تراجع صافي الأصول المحلية بقيمة 11.808 مليار جنيه، لتسجل 698.2 مليار جنيه بنهايةيونيو الماضى، مقابل 710 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

البنك المركزي : 2.1 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر خلال يونيو

فاطمه امام 10:33 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

أرصدة ودائع القطاع المصرفي ترتفع 17% في العام المالي الماضي ﻿

فاطمه امام 11:21 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

«المركزي»: السيولة المحلية ترتفع بقيمة 87.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

فاطمه امام 11:10 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

المركز المالي للبنوك المصرية يرتفع 23.7% في العام المالي 2019\2020

‫محمود الصباغ‬‎ 9:58 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

رغم التداعيات السلبية لكورونا .. تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 17 مليار دولار خلال 7 أشهر

المال - خاص 7:19 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

«المركزي» يوجه البنوك لمراجعة نماذج حساب خسائر الائتمان المتوقعة

الحسينى حسن 6:08 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20