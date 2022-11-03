المركزي : رصيد العملات الأجنبية بالاحتياطي يرتفع إلى 26.55 مليار دولار بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي إلى 26.55 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة مع الماضي، إلى 26.49 مليار في سبتمبر 2022.

وأشار المركزي إلى تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 6.612 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 6.668 مليار نهاية سبتمبر السابق له.

وبلغ رصيد مصر بحقوق السحب الخاصة 251 مليون دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 40 مليونًا سبتمبر2022 .

وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 214 مليون دولار ، ليصل إلى 33.411 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 33.197 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.