«المركزي»: رؤوس أموال البنوك تسجل 229.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 229.834 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 215.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وأضاف التقرير أن إجمالي الاحتياطيات بلغ 439.217 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 408.531 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

كما ارتفع إجمالي المخصصات بالقطاع المصرفي إلى 209.750 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 188.515 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل نحو 374.77 مليار جنيه، مقابل 358.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وبلغت التزامات من قبل البنوك في مصر نحو 316.571 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 426.120 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.