المركزي: دين مصر الخارجي يقفز إلى 1.4 تريليون جنيه

خالد بدر الدين



كشفت بيانات من البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية التى بدأت في أول يوليو الماضى، وتنتهي في آخر يونيو المقبل، بزيادة 2.3 %، مقارنة مع مستواه بنهاية يونيو الماضى.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر الماضى، وإنها ما زالت في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

وذكرت وكالة رويترز: الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضى، بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

