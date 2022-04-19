المركزي : تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والاثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 ابريل 2022 بمناسبة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء، على أن يكون استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً أمس، أن يكون يومي الأحد والاثنين المقبلين، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة تحرير سيناء وعيد شم النسيم.