«المركزي» تراجع حقوق السحب الخاصة إلى 205 ملايين دولار

اظهر تقرير البنك المركزي المصري تراجع حقوق السحب الخاصة sdr إلى 205 مليون دولار بنهاية مارس 2022 مقابل 2.508 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.

واظهر االتقرير ارتفاع الاحتياطي من الذهب إلى 7.807 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 6.907 مليار دولار.

وكان المركزي المصري أعلن اليوم عن تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 40.994 مليار دولار في فبراير.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنه أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، يعد كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني الذي أضيف قبل نحو ثلاث سنوات.