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«المركزي» : تراجع الديون غير المنتظمة إلى 2.2% من إجمالى قروض أكبر 10 بنوك

مقابل 3.3% في عام 2019
‫محمود الصباغ‬‎ 2:43 م, الخميس, 18 مارس 21 2:43 م, الخميس, 18 مارس 21

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قال قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري إن أكبر 10 بنوك نجحت في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض تراجعت 2.7% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 3.3% فى ديسمبر 2019.

وأضاف التقرير أن مخصصات القروض غير المنتظمة في أكبر 10 بنوك، استقرت عند 100%، في حين تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 51.6% مقابل 56.5%

ونجحت أكبر 10 بنوك من حيث الأصول بالقطاع المصرفي المصري، من رفع معدلات تشغيل القروض إلى الودائع خلال العام الماضي، لتسجل 46.8% في ديسمبر 2020، مقابل 43% في نهاية ديسمبر 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

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وذكر أن معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملة المحلية، في أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي، قفزت إلى 42% في عام 2020، من 38.4%.

بينما تراجع معدل تشغيل القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية إلى 75.8% في العام الماضي، مقابل 76.6% في العام السابق عليه.

وذكر البنك المركزي، أن معدل القاعدة الرأسمالية لأكبر 10 بنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ارتفع خلال العام الماضي ليسجل 19.3% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 18.4% فى ديسمبر 2019.

وأفاد بأن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لأكبر 5 بنوك، ارتفعت إلى 17% في العام الماضي مقابل 15.9% في العام قبل الماضي.

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وأوضح أن رأس المال الأساسى المستمر للأصول المرجحة بأوزان المخاطر زاد ليسجل مستوى 12% بنهاية ديسمبر مقابل 11.2% فى ديسمبر 2019.

وطبقا للبنك المركزي، تراجعت الرافعة المالية لأكبر 10 بنوك من حيث الأصول، خلال العام الماضي لتسجل 6.7% مقابل 6.9%

ووفقا لضوابط وتعليمات البنك المركزي، يجب ألا يقل اجمالى الشريحة الأولى مضافا إليها الدعامة التحوطية عن 8.5%، ولا تقل نسبة الرافعة المالية عن 3%

وأشار البنك المركزي، إلى أن أكبر 10 بنوك استطاعت زيادة فى العائد على متوسط الأصول، ليسجل مستوى 1.7% بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.3% فى ديسمبر 2019.

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وأضاف أن العائد على متوسط حقوق الملكية قفز خلال العام الماضي، ليصل إلى 23.5%، مقابل 18.4%، وارتفاع مؤشر صافى هامش العائد ليبلغ 4% من 2.7% بنهاية ديسمبر 2019.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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