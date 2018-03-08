المركزي : تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 11.88% خلال فبراير

سيد بدرأعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المُعد من قِبل البنك المركزي المصري سجل ارتفاعًا شهريًّا بلغ 0.39% في فبراير، مقابل 0.17% ارتفاعًا في يناير السابق عليه، بينما انخفض المعدل الأساسي للتضخم السنوي إلى 11.88% في فبراير، مقابل 14.35% في يناير.

سيد بدر





أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المُعد من قِبل البنك المركزي المصري سجل ارتفاعًا شهريًّا بلغ 0.39% في فبراير، مقابل 0.17% ارتفاعًا في يناير السابق عليه، بينما انخفض المعدل الأساسي للتضخم السنوي إلى 11.88% في فبراير، مقابل 14.35% في يناير.

بينما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 14.4% بنهاية فبراير، مقابل 17.07% بنهاية يناير السابق عليه.

وأشار، في بيان، إلى تحقيق المعدل الشهري للتضخم العام ارتفاعًا بنحو 0.29% في فبراير، مقابل انخفاض بلغ 0.06% خلال يناير.