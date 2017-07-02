المركزي: اليورو يقفز 17 قرشًا ويسجل 20.72 جنيه

- متوسط بيع الدولار يستقر عند 18.13 جنيه هبة محمد أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن متوسط بيع اليورو بالبنوك قفز 17 قرشا، محققا 20.7266 جنيه، مقابل 20.5559 جنيه يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع متوسط شراء اليورو 16 قرشا إلى 20.6018 جنيه، بدلاً من 20.4411 جنيه يوم الأربعاء. ويتيح بنك

– متوسط بيع الدولار يستقر عند 18.13 جنيه



هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن متوسط بيع اليورو بالبنوك قفز 17 قرشا، محققا 20.7266 جنيه، مقابل 20.5559 جنيه يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع متوسط شراء اليورو 16 قرشا إلى 20.6018 جنيه، بدلاً من 20.4411 جنيه يوم الأربعاء.

ويتيح بنك SAIB أعلى سعر لشراء اليورو بواقع 20.61 جنيه، فيما يعرض بنك التنمية والائتمان الزراعي أقل سعر للشراء عند 19.99 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع، ويقدم بنك البركة-مصر أعلى سعر للبيع عند 20.84 جنيه.

وأوضح “المركزي” أن متوسط الدولار استقر عند 18.0385 جنيه للشراء و18.1382 جنيه للبيع، مقابل 18.0400 جنيه و18.1397 جنيه على الترتيب يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت تحركات العملات الأجنبية ارتفاعا واضحا أمام الجنيه بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لكنها تشهد تذبذبا طفيفاً خلال الشهور التي تلت هذا القرار تبعا لمدى توافر السيولة بالسوق.