«المركزي»: الودائع بالعملة الأجنبية ترتفع إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

شهدت الودائع بالعملة الأجنبية، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، ارتفاعًا طفيفًا، لتسجل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 1.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.

وانخفضت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية إلى 401.728 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 415.849 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، فيما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية إلى 1.168 تريليون جنيه خلال أغسطس مقابل 1.144 تريليون جنيه خلال يوليو 2023.



الودائع بالعملة المحلية

ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 5.79 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي.

وسجلت الودائع تحت الطلب، بحسب « »، نحو 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 4.750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.685 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.



ودائع القطاع المصرفي

وارتفع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي – بما فيها الحكومية – إلى 9.308 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9.215 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، أي بمقدار زيادة قدرها 93 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9% تقريبًا خلال شهر.

وتنقسم إجمالي الودائع إلى ودائع حكومية وغير حكومية، وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.104 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 2.050 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي، كما بلغت الودائع غير الحكومية 7.203 تريليون جنيه لنفس الفترة مقابل 7.165 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 5.634 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 5.635 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية (مقومة بالعملة المحلية) حوالي 1.568 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 1.529 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي.