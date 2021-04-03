المركزي: الودائع الأجنبية غير الحكومية تسجل 41.188 مليار دولار في فبراير

قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، تراجع طفيفًا على أساس شهري في فبراير الماضي، بقيمة 2.7 مليون دولار، لتصل إلى 41.188 مليار دولار مقابل 41.191 مليار دولار في يناير 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي الودائع الأجنبية بنحو 1.114 مليار دولار من مستوى 40.074 مليار دولار في فبراير 2020.

وذكر البنك المركزي المصري، أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 476.94 مليون دولار في فبراير الماضي، لتسجل 9.330 مليار دولار مقابل 8.853 مليار دولار في يناير 2021.

وأضاف أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص ارتفعت 218.4 مليون دولار، لتسجل نحو 5.298 مليار دولار في فبراير 2021، مقابل 5.080 مليار دولار في يناير السابق عليه.

وأفاد البنك المركزي بأن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام تراجعت على أساس شهري لتسجل 438 مليون دولار في نهاية فبراير 2021، مقابل 446.66 مليون دولار في يناير 2020.

وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع العائلي ارتفعت بنحو 265.5 مليون دولار في فبراير الماضي، لتصل إلى مستوى 3.594 مليار دولار مقابل 3.329 مليار دولار في يناير السابق عليه.

الودائع غير الجارية تتراجع إلى مستوى 31.8 مليار دولار

وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية -ودائع لأجل وشهادات إدخار- في فبراير الماضي، بنحو 479.64 مليون دولار، لتصل إلى مستوى 31.858 مليار دولار مقابل 32.338 مليار دولار في يناير 2021.

وطبقا للبنك المركزي، يأتي التراجع في الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية نتيجة تراجع ودائع قطاع الأعمال العام وودائع قطاع الأعمال الخاص، والقطاع العائلي، منخفضة بنحو 42.96 مليون دولار و86.5 مليون دولار و350.14 مليون دولار على الترتيب.

وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام نحو 1.480 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.523 مليار دولار في يناير السابق عليه.

كما تراجعت ودائع لأجل وشهادات إدخار القطاع العائلي بالعملة الأجنبية إلى مستوى 25.062 مليار دولار في فبراير 2021، من 25.412 مليار دولار في يناير 2021.

وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص مستوى 5.315 مليون دولار في فبراير، متراجعة من 5.402 مليار دولار في يناير السابق عليه.