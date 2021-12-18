«المركزي الهندي» يخشى تأثير العملات المشفرة على الاقتصاد والاستقرار المالي

قال البنك المركزي الهندي في اجتماع مجلس إدارته، إنه يفضّل فرض حظر كامل على العملات المشفرة، حسبما نقلت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية عن أشخاص لم تسمِّهم، على دراية بتفاصل الاجتماع.

مستقبل العملات المشفرة

وقالت الصحيفة إنّ مجلس إدارة البنك المركزي الهندي ناقش استعراضا مفصلا يسلط الضوء على “مخاوف جدية” من تأثير العملات المشفرة في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، فضلا عن تأثيرها في عمل البنك ذاته.

كان بنك الاحتياطي الهندي قد قال في يونيو الماضي إنّ لديه “مخاوف كبيرة” بشأن العملات المشفرة التي نقلها إلى الحكومة. وإنه ناقش خلال اجتماع مجلس إدارته موضوعات تتعلق بعملته الرقمية المزمعة والعملات المشفرة في اجتماعه.