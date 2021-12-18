بنـــوك

«المركزي الهندي» يخشى تأثير العملات المشفرة على الاقتصاد والاستقرار المالي

البنك اقترح فرض الحظر الكامل على العملات المشفرة
أيمن عزام 5:31 م, السبت, 18 ديسمبر 21 5:31 م, السبت, 18 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي الهندي في اجتماع مجلس إدارته، إنه يفضّل فرض حظر كامل على العملات المشفرة، حسبما نقلت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية عن أشخاص لم تسمِّهم، على دراية بتفاصل الاجتماع.

مستقبل العملات المشفرة

وقالت الصحيفة إنّ مجلس إدارة البنك المركزي الهندي ناقش استعراضا مفصلا يسلط الضوء على “مخاوف جدية” من تأثير العملات المشفرة في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، فضلا عن تأثيرها في عمل البنك ذاته.

اقرأ أيضا  الليرة التركية تهوى 24% مقابل الدولار خلال ديسمبر لتسجل أدنى مستوى فى تاريخها

كان بنك الاحتياطي الهندي قد قال في يونيو الماضي إنّ لديه “مخاوف كبيرة” بشأن العملات المشفرة التي نقلها إلى الحكومة. وإنه ناقش خلال اجتماع مجلس إدارته موضوعات تتعلق بعملته الرقمية المزمعة والعملات المشفرة في اجتماعه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:06 م, السبت, 18 ديسمبر 21

الليرة التركية تهوى 24% مقابل الدولار خلال ديسمبر لتسجل أدنى مستوى فى تاريخها

خالد بدر الدين 3:41 م, السبت, 18 ديسمبر 21

بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي».. رواد النيل تفتتح الدورة الثانية من برنامج مساعدة الشركات الصغيرة

أحمد البطران 2:49 م, السبت, 18 ديسمبر 21

أزمة الليرة التركية تتفاقم بعد خفض سعر الفائدة

محمد عبد السند 11:51 ص, السبت, 18 ديسمبر 21

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 18-12-2021 في مصر

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 18 ديسمبر 21

سعر اليورو اليوم السبت 18-12-2021 في السوق المحلية

فاطمة إمام 9:00 ص, السبت, 18 ديسمبر 21