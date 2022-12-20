«المركزي المغربي» يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5% 

رفع البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم، كما ورد في بيان صادر عن مجلس بنك المغرب المركزي، في آخر اجتماع له للعام 2022.

كان بنك المغرب قرّر في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2%، ولم يقم “المركزي” برفع الفائدة منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من أزمة كورونا.

رفع سعر الفائدة في المغرب

وبحسب “المركزي المغربي”، يُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.6% خلال العام الحالي، ارتفاعاً من 1.4% في 2021، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وفي سبتمبر، بلغ معدل التضخم في المملكة 8.3%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ 1995، نتيجة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. وشهد التضخم تباطؤاً طفيفاً في أكتوبر بتسجيله 8.1%.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3.9% كمتوسط في 2023، وفقاً لتقديرات “المركزي”، قبل أن يرتفع مجدداً عام 2024 إلى 4.2% نتيجة الرفع التدريجي للدعم على أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، كالدقيق والسكر وغاز الطهي.

وتسعى الحكومة، التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلّبات الأسعار في الأسواق العالمية، إلى تحقيق اقتصاد المملكة لنمو بمعدل 4% العام المقبل، بينما يقدّر بنك المغرب أن يبلغ النمو 3%.