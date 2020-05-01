«المركزي»: المعروض النقدي ارتفع 28.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع بنحو 28.2 خلال مارس الماضي ليسجل نحو 1.032 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.004 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 28 مليار جنيه تقريبًا .

وجاءت زيادة المعروض النقدي بدعم زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 26.7 مليار جنيه لتصل إلى 548 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 521.3 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه .

بالإضافة إلى زيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 484.34 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 482.84 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 1.5 مليار جنيه .

ووفقًا للبنك المركزي فقد ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 4.276 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.187 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 89.2 مليار جنيه .

وعلى مستوى أشباه النقود فقد سجلت 3.244 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 3.183 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 61 مليار جنيه .

وارتفعت أشباه النقود نتيجة زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 2.605 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 49.5 مليار جنيه.

كما ارتفعت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية بنحو 11.5 مليار جنيه لتصل إلى 639.13 مليار جنيه بنهاية مارس .