المركزي: المعروض النقدى M2 قفز 38.7 %

أعلن البنك المركزى المصرى، إن المعروض النقدى M2 – وهو إجمالى النقود الورقية والمعدنية التى تم إصدارها، بالإضافة إلى الأموال الحالية فى حسابات البنوك من الودائع والمدخرات ذات السيولة العالية – قفز بأكثر من 38.7% حتى نهاية إبريل الماضى، ليتجاوز 2.783 تريليون جنيه (153.5 مليار دولار)، بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز”، إن مصر تلقت -اليوم الأربعاء- ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية إزداد إقبال المستثمرين الأجانب عليها بفضل برنامج للإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة، ويتضمن قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وفى انتظار إصدار لائحته التنفيذية.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا للاصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعد هذا البرنامج على زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل أذون الخزانة 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

كان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه، في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية ضمن جهود مصر لجذب التدفقات الأجنبية لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011، من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيًا وإقرار عدد من القوانين التي تستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

وباعت مصر في يناير الماضى سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وفي أبريل الماضى، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وباعت الشهر الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 %، وسندات أخرى بقيمة مليار دولار مدتها 10 سنوات بعائد قدره 6.65 %، وبقيمة 1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95 %.