المركزي: المعدل السنوي للتضخم ينخفض إلى 33.26%

هبة محمدتراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.19% في سبتمبر الماضي، مقابل 0.31% في أغسطس، كما انخفض المعدل السنوي ليسجل 33.26%، مقارنة بـ 34.86% في أغسطس، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.وأشار البنك إلى أن المعدل الشهري للتضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من ق



هبة محمد

تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.19% في سبتمبر الماضي، مقابل 0.31% في أغسطس، كما انخفض المعدل السنوي ليسجل 33.26%، مقارنة بـ 34.86% في أغسطس، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأشار البنك إلى أن المعدل الشهري للتضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 1% في سبتمبر بدلاً من 1.13% في أغسطس، أيضاً انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 31.59% في سبتمبر، مقارنةً بـ 31.92% في أغسطس.

وحققت معدلات التضخم أعلى مستوياتها خلال الشهور الماضية تأثراً بارتفاع الأسعار بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي، لكنه من المتوقع أن تنخفض بصورة واضحة في المرحلة المقبلة، تأثراً بفترة الأساس من العام الماضي.