المركزي المصري يزور ستوكهولم للتعرف على تجربة خلق مجتمع دون نقدية

سمر السيديقوم البنك المركزي المصري بزيارة ستوكهولم هذا الأسبوع من 30 إلى 31 مايو، ويتكون الوفد من 13 شخصًا منهم مسئولون كبار في البنك والقطاع المصرفي، والائتمان التقني المصري.وفى بيان صحفي صادر عن السفارة السويدية لدي القاهرة ، يرأس الوفد لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري ويلتقي ال

سمر السيد





يقوم البنك المركزي المصري بزيارة ستوكهولم هذا الأسبوع من 30 إلى 31 مايو، ويتكون الوفد من 13 شخصًا منهم مسئولون كبار في البنك والقطاع المصرفي، والائتمان التقني المصري.

وفى بيان صحفي صادر عن السفارة السويدية لدي القاهرة ، يرأس الوفد لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري ويلتقي الوفد خلال الزيارة مع نظرائه في البنك المركزي السويدي، هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen)، والبنوك، ومراكز التكنولوجيا المالية وغيرهم من أصحاب المصلحة.

ويضيف البيان أن مصر تعد شريكا تجاريا هاما للسويد التى صنفت مصر من بين الدول الست والعشرين ذات الأولوية في استراتيجيتها التجارية ، كما تعتبر ممثل هام في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة ان لديها جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الشمول المالي ، كما تعد السويد رائدة على مستوى العالم في الحلول التكنولوجيا المالية والابتكار.

ويقوم الوفد المصري بتبادل المعرفة على الجوانب التنظيمية والتكنولوجية والمجتمعية لعمل السويد تجاه مجتمع بدون نقدية من خلال مناقشات مع أصحاب المصلحة السويديين في الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن السويد تعتبر واحدة من أكثر مجتمعات العالم التي تتمتع بالشمول المالي، حيث تبلغ نسبة تعامل الافراد بحسابات بنكية 100٪ وتوافر الإنترنت أو الهواتف المحمولة تزيد عن 98٪ كما انها مركزا رائدا في العالم بالنسبة الي تعزيز وتنمية الشركات الناشئة ولديها خبرة بشكل خاص في شركات التكنولوجيا المالية مثل شركات Tieto و iZettle و Klarna و حققت السويد أكبر عدد من شركات اليونيكورن (مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار) بالنسبة لعدد سكانها واحتلت المرتبة الأولى في تصنيف لجنة الابتكار التابعة للمفوضية الأوروبية.

واجتذب عمل السويد نحو مجتمع بلا نقدية الاهتمام الدولي و تتعاون الحكومة والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الخاصة في خلق اطر تقنية وتنظيمية تتيح للمواطنين والمؤسسات إمكانية سهلة ورخيصة الثمن للوصول إلى حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة وخدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال نظام بطاقة إلكترونية مدعوم من الحكومة، التي تدار بشكل مشترك من قبل غالبية البنوك السويدية.

وتعد الزيارة إلى السويد الخطوة الأولى في تبادل طويل المدى بين مصر والسويد في هذا القطاع .

قال يان تيسلف، سفير السويد لدى مصر، والمرافق للوفد المصري في السويد أن التكنولوجيا المالية هو قطاع هام للتعاون السويدي-المصري و من خلال العمل المشترك بين البلدين، ستكون مصر قادرة على تحقيق قفزة نوعية وكمية عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي مؤكداً على فخره بتلك الشراكة .