«المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار بقيمة 554.1 مليون دولار بمتوسط عائد 5.149%.

وذكر المركزي أنه تلقّى عدد طلبات قُدّر بنحو 21 طلبًا من بنوك ومؤسسات دولية، بمتوسط فائدة 5.270% بقيمة 644.1 مليار دولار، قبِل منها 18 طلبًا بقيمة 554.1 مليار دولار.

وتلجأ وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، إلى تجديد سندات مقوَّمة بعملة الدولار أو اليورو مع قرب انتهاء آجالها، والذي لا يزيد آجاله عن عام من خلال مزاد يُطرَح أمام المستثمرين (البنوك).

ويطرح البنك أذون خزانة وسندات لسدّ عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومات لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.