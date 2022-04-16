صعد إجمالي المركز المالي بالبنوك إلى 8.8 تريليون جنيه بنهاية يناير 2022، مقارنة مع 8.6 تريليون جنيه بالشهر السابق له.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع رأس المال بالبنوك إلى 218 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 215.3مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021.

كما ارتفعت الاحتياطيات بالبنوك إلى 425.486 مليار جنيه بنهاية يناير 2022، مقابل 408.531 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير البنك المركزي.

وارتفعت استثمارات البنوك المصرية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 3.33 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل3.32 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.