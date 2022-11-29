المركزي اللبناني يمدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار حتى نهاية العام

قال البنك المركزي اللبناني في بيان اليوم الثلاثاء إنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة (صيرفة) حتى نهاية العام، بحسب وكالة رويترز.

ومدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة أكثر من 95 % من قيمتها.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصلت الى حد اقتحام بعض المودعين فروعا للمصارف لاستعادة ودائعهم بقوة السلاح.

وقررت جمعية المصارف غلق البنوك إلى حين الحصول على ضمانات أمنية من السلطات لتأمين مناخ آمن للعمل.

وتقترب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان من عامها الثالث، من دون تحقيق أي اختراق على خط المصارف يعطي المودعين ولو بارقة أمل باستعادة ودائعهم.

وفي ظلّ غياب أي خطة مالية واضحة المعالم، لم يظهر حتّى اللحظة ما يبشّر بقرب ولادة حلول. علماً أن غياب أي مسار جديّ لوضع حلّ بين المصارف والمودعين، دفع ببعض هؤلاء إلى اقتحام المصارف لاسترجاع ودائعهم، في حين لجأ آخرون، وخصوصاً العرب والأجانب منهم إلى المحاكم في محاولة لتحصيل حقوقهم.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية، ولا سيما تلك المودعة بالدولار الأمريكى، في ظل تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار، وقد صنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.