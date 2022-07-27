المركزي القطري يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس

رفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، بعد لحظات من قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة مماثلة على الفائدة الأمريكية.

وقال المصرف إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3%.

وأضاف أنه رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء 75 نقطة اساس ليصبح 3.25%.

ومنذ قليل، أصدر الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” قراره بخصوص مصير أسعار الفائدة مساء اليوم الأربعاء عندما انتهى من اجتماعه الخامس هذا العام بشأن الفائدة والذي بدأه أمس الثلاثاء، إذ قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%.

وبالإجماع، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

وهذه هي أعلى وتيرة لرفع الفائدة الأمريكية منذ الثمانينات لمواجهة الارتفاع المستمر في التضخم.