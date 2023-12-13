المركزي القطري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى المركزي القطري اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وذلك عقب قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.

وقال “المركزي” القطري، إن سعر فائدة الإيداع مستقر عند 5.75%، بينما ظل سعر فائدة الاقتراض عند 6.25%، وسعر إعادة الشراء عند 6%.

قرار المركزي القطري

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي ووضع الجدول لتخفيضات متعددة قادمة في عام 2024 وما بعده.

ومع تراجع معدل التضخم وتماسك الاقتصاد، صوت صناع السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5%.