«المركزي» القروض غير المنتظمة بالبنوك تسجل 3.3% بنهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، عن أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت إلى 3.3% بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 3.3% بنهاية ديسمبر السابق علية .

وأضاف تقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي-ارتفعت إلى 49.3% بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 48.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 46.1% بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 44.2% بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 77% خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 74.6% بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.9% بنهاية 2021.

كما تراجعت السيولة بالعملة المحلية إلى 44.7% بنهاية مارس مقابل 45.4% بنهاية العام الماضي.

فيما زادت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 92.3% بنهاية مارس 2022، مقابل 92.2% بنهاية العام الماضي.

بينما تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض لتصل إلى 57.3% بنهاية مارس الماضي مقابل 57.6% بنهاية ديسمبر 2021.

كما استقر متوسط العائد على الأصول عند 1.2%، بينما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 16.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 14.9% بنهاية 2021.

وتراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 21.9% بنهاية مارس، مقابل 22.5% بنهاية 2021.