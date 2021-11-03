«المركزي»: العملاء سيتمكنون من فتح حسابات عبر الهاتف دون الذهاب للفروع

قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي ، إن البنك المركزي يعمل علي تمكين العملاء من فتح حسابات من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك أن قريبا جدا سيتمكن العميل من فتح الحساب بالهاتف المحمول ونعمل جديا على هذا.

تابع أن البنك المركزي ، انفق نحو 8 مليارات جنيه خلال أزمة كوورنا لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال أزمة كورونا.

وأضاف أن البنك المركزي يعتزم إطلاق منظومة التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة خلال شهرين.

وتابع أن قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بقيادة الرئيس السيسي كان لها تأثير إيجابي على تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أن البنك المركزي قام بإعداد بنينة تحتية قوية من خلال إعداد منظومة التسوية اللحظية للمدفوعات لضمان أن التحويلات تتم بصورة آمنة.

كما كان لطرح بطاقة ميزة وشبكة محلية تأثير كبير علي تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية.

كتب قسم البنوك