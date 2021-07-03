«المركزي» : السيولة المحلية ترتفع 72.6 مليار جنيه في مايو الماضي

لتصل إلى 5.256 تريليون جنيه، مقابل 5.184 تريليون جنيه في أبريل الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 72.6 مليار جنيه خلال مايو الماضي، لتصل إلى 5.256 تريليون جنيه، مقابل 5.184 تريليون جنيه في أبريل الماضي.

وأضاف في بيانات حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني، أن المعروض النقدي M1، ارتفع خلال شهر مايو الماضي، بمقدار 29.574 مليار جنيه، ليصل إلى 1.226 تريليون جنيه، مقابل 1.196 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وأفاد بأن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع 28.582 مليار جنيه في مايو ليسجل 675.039 مليار جنيه مقابل 646.457 مليار جنيه في نهاية أبريل 2021.

وأوضح أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال مايو الماضي، لتصل إلى مستوى 551.398 مليار جنيه، مقابل 550.406 مليار.

وذكر البنك المركزي أن أشباه النقود صعدت بمقدار 43.051 مليار جنيه في مايو، لتصل إلى 4.030 تريليون جنيه، مقابل 3.987 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وزادت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 52.782 مليار جنيه في مايو الماضي، لتصل إلى 3.381 تريليون جنيه، مقابل 3.328 تريليون جنيه في أبريل الماضي.

وطبقا للبيانات، تراجعت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية بنحو 9.731 مليار جنيه، لتصل إلى ما يعادل 648.669 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 658.400 مليار جنيه في أبريل 2021.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول المحلية، ارتفع 95.265 مليار جنيه في مايو، ليصل إلى مستوى 5.006 تريليون جنيه، مقابل 4.911 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى ما يعادل 249.654 مليار جنيه في مايو الماضي، متراجعا من مستوى 272.294 مليار جنيه المسجل في أبريل 2021.

وأشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع خلال مايو بمقدار 34.427 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 5.293 تريليون جنيه، مقابل 5.260 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.