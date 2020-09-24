«المركزي»: السيولة المحلية ترتفع بقيمة 87.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

ارتفعت السيولة المحلية بقيمة 87.3 مليار جنيه، خلال يونيو الماضي، لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 4.4 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن السيولة المحلية ارتفعت بدعم زيادة المعروض النقدي من 1.084 تريليون جنيه بنهاية يونيو إلى 1.095 تريليون بنهاية مايو، بارتفاع قدره 39.6 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ارتفاع أشباه النقود لتسجل 3.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 3.35 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة قدرها 98.3 مليار جنيه.

وارتفاع المعروض النقدي جاء بدعم زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي من 581.4 مليار جنيه بنهاية أبريل إلى 606.8 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة 25.4 مليار جنيه.

بينما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 482.0104 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 488.868 مليار جنيه بنهاية مايو، بانخفاض 6.8 مليار جنيه.

وجاءت الزيادة في أشباه النقود بدعم زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 2.78 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 2.703 تريليون جنيه بنهاية مايو ، بزيادة 84.17 مليار جنيه تقريبًا.