«المركزي»: السيولة المحلية ارتفعت 64.33 مليار جنيه في يوليو

أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره الشهرية اليوم الثلاثاء، عن أن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 64.33 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 5.42 تريليون جنيه، مقابل 5.36 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

وكشف المركزي، عن أن المعروض النقدي M1، ارتفع خلال شهر يوليو الماضي، بمقدار 27 مليار جنيه، مسجلة 1.28 تريليون جنيه، مقابل 1.25 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

وقال المركزي، إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع بنحو 26.10 مليار جنيه في يوليو ليسجل 699.46 مليار جنيه مقابل 673.36 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021.

وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال يوليو الماضي، لتصل إلى مستوى 588.29 مليار جنيه، مقابل 585.30 مليار.

وأفاد المركزي بأن أشباه النقود، سجلت 4.1393 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.10 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

ويتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

وارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 3.48 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.45 تريليون جنيه في يونيو الماضي.