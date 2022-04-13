قال البنك المركزي السوري في بيان إنه خفض سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار ‭ ‬ الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان السعر الرسمي لليرة أمام الدولار من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.

ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.

وتعرضت الليرة السورية لضغوط متزايدة في فبراير الماضي بعد أن غزت روسيا أوكرانيا إذ يرتبط الاقتصاد السوري بعلاقات وثيقة مع موسكو الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد

كان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل قد صرح في فبراير الماضي أن تطورات الأزمة الأوكرانية ستترك آثارها على اقتصادات العالم، وأن سوريا ليست “بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية”.

وأضاف الخليل أن الحكومة تحاول التخفيف من حدة تلك الأزمات، وأشار إلى الخطة التي أعلنتها الحكومة اليوم في جلسة استثنائية، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الخليل الخسائر التي مني بها اقتصاد بلاده خلال سنوات الحرب، ومنها التدمير الممنهج للبنى التحتية وعلى مستوى البنى الإنتاجية وهو ما ترك “أثرا كبيرا” على الواقع الاقتصادي في البلاد.

ولفت الخليل إلى العقوبات الغربية على بلاده وما تركته من آثار، وقال إن سوريا تستورد “من القمح شهريا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن أما استيراد النفط فيكلف سنويا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو”.

وإضافة إلى ذلك أموال السوريين التي أودعت في المصارف اللبنانية ولم يعد أصحابها قادرين على التصرف بها نتيجة الظروف التي تعرض لها لبنان، وقدرها الخليل “بعشرات مليارات الدولارات التي خرجت من المصارف السورية”.