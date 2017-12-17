المركزي: السلع الاستهلاكية وضرائب السجائر تحركان التضخم خلال نوفمبر

سيد بدر قال البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والسلع والخدمات المحددة إداريًا "الضرائب على السجائر" ساهمت بالنسبة الأكبر في الزيادة الشهرية لمعدلات التضخم في نهاية نوفمبر بنحو 0.57% و0.46% على التوالي. وأوضح المركزي في التحليل الشهري للتضخم أن أسعار السلع والخدمات المحددة إدار

سيد بدر

قال البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والسلع والخدمات المحددة إداريًا “الضرائب على السجائر” ساهمت بالنسبة الأكبر في الزيادة الشهرية لمعدلات التضخم في نهاية نوفمبر بنحو 0.57% و0.46% على التوالي.

وأوضح المركزي في التحليل الشهري للتضخم أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفعت بنسبة 2.64% بسبب زيادة نسبة الضرائب على السجائر، بينما ارتفعت السلع الاستهلاكية 5.17% خلال نوفمبر الماضي، بينما سجلت السلع الغذائية أول انخفاض منذ يناير 2016 نتيجة تراجع الخضراوات الطازجة وذلك رغم الارتفاع الطفيف في أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الرابع على التوالي بنهاية نوفمبر ليسجل 25.98% مقابل 30.82% بنهاية أكتوبر، في حين تراجع المعدل الشهري للتضخم بنسبة طفيفة ليسجل 0.97% مقابل 1.10%، كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي ليسجل 25.54% في نوفمبر مقابل 30.53% في أكتوبر في حين ارتفع المعدلة الشهر للتضخم الأساسي بنسبة 1.31% مقابل 0.70% .

ويرجع الانخفاض في معدل التضخم السنوي نظرًا لتأثير فترة الأساس من العام الماضي وفقًا لما قاله المركزي في تقريره.

وانخفضت أسعار الخضراوات الطازجة للمرة الأولي منذ يونيو 2017 بنسبة 3.38%، فى حين استقرت الفاكهة الطازجة نسبيا، وكذلك انخفضت أسعار الدواجن 3.06% للشهر السادس علي التوالي لتساهم بنسبة سالبة بلغت 0.13 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان والجبن بنسبة 6.62% و 4.73% على الترتيب، فى حين تراجع البيض للشهر الثانى بنسبة 2.53%.