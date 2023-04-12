«المركزي السعودي»: 62% حجم المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة

أعلن البنك المركزي السعودي عن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 62% من إجمالي كافة المعاملات المالية المتاحة -من ضمنها النقد- خلال العام الماضي مقابل 57 % خلال 2021، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وكان المركزي السعودي يستهدف وصول حجم المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في البلاد إلى نحو 60% للعام الماضي ضمن خطة تطوير القطاع المالي.

وأشار البنك إلى تسجيل المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية عبر نظام المدفوعات المحلي «مدى» نمواً بنحو 40%، لتصل إلى 7.2 مليار معاملة خلال العام الماضي.

ولفت إلى تسجيل معاملات «مدى» على الإنترنت نمواً بنحو 76% خلال 2022، علاوة على ارتفاع عدد نقاط البيع داخل السعودية، لتصل إلى 1.4 مليون جهاز نهاية 2022، مضيفاً أن عدد العمليات المنفذة عبر نقاط البيع خلال العام الماضي بلغت 610 ملايين عملية.

ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تقليل التعاملات المالية النقدية علاوة على زيادة حصة المدفوعات الإلكترونية، لتصل إلى 70 % بحلول عام 2025.