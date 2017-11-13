المركزي السعودي يمنع شركة أبناء صالح حسين من مزاولة الصرافة

خالد بدر الدين: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الإثنين، أنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة، عن مزاولة أعمالها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. . وذكرت وكالة رويترز، أن البنك المركزي السعودى، أوقف في سبتمبر الماضى ثلاث شركات صرافة، ومنعها من



خالد بدر الدين:



أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم الإثنين، أنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة، عن مزاولة أعمالها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

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وذكرت وكالة رويترز، أن البنك المركزي السعودى، أوقف في سبتمبر الماضى ثلاث شركات صرافة، ومنعها من تنفيذ تحويلات أموال.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية.

كانت هيئة النقد السعودية قد أمرت بنوك المملكة الأسبوع الماضى، بتجميد حسابات عشرات العملاء الذين لم يشملهم حملة الاعتقالات، وذلك فى إطار حملة مكافحة الفساد التى شنتها الحكومة بداية هذا الأسبوع.



وأرسلت الهيئة إلى البنوك قائمة بأسماء مئات العملاء، وطلبت منها تجميد أى حسابات مرتبطة بها، لكن الهيئة لم تذكر أسباب التجميد .

