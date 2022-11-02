"المركزي السعودي" يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

​قرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس وقال إن القرار يأتي اتساقا مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وحسب القرار، تم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4%.

وفي وقت سابق، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمعدل 75 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 4.75% بدلا من 4%.

كما تمت زيادة نسبة الفائدة على الوادئع لليلة واحدة من 3.75% إلى 4.5%.

وزادت الفائدة على الودائع لفترة 4 اسبيع من 4.75% إلى 5.5%.

وكما زادت الفائدة على تسهيلات الاقتراض من 5.25% إلى 6%.

كما قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس.

وقبل قليل، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، ولتكون هذه هي المرة السادسة التي تزيد فيها الفائدة الأمريكية خلال 2022.

وأصبحت معدلات الفائدة الأمريكية بعد الزيادة في نطاق 3.75 إلى 4%.

ولم يرتفع سعر الأموال الفيدرالية إلى هذا المستوى منذ مطلع عام 2008، كما أن وتيرة رفع الفائدة العام الجاري بإجمالي يصل إلى 375 نقطة أساس لا نظير لها منذ الزيادات التي لجأ إليها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر في ثمانينات القرن الماضي.