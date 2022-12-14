المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.

وأضاف في بيان أنه رفع أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس إلى 5% و4.5% على التوالي.

يأتي ذلك بينما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس) في ختام جلسة السياسات المنعقدة ليومين، مما يؤشر على أن المركزي الأمريكي قرر التخفيف من موقفه المتشدد بدعم من إشارات على بدء انحسار التضخم.

وبذلك زادت أسعار الفائدة الأمريكية المفروضة على البنوك نظير الاقتراض من بعضها البعض لليلة واحدة إلى مدى يتراوح بين 4.25 و 4.5%، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ عام 2007.

وعقب القرار، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%.

كما قرر المصرف البحريني رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.50% إلى 6.00%.

ورفع المصرف سعر الفائدة التي يفرضها على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.00% إلى 6.50%.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بنحو 50 نقطة أساس إلى 4.4% اعتبارًا من غد الخميس.

وأضاف البنك في بيان إنه سيحافظ على سعر الاقتراض للسيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الدائمة عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

كذلك، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 50 نقطة أساس ليصبح الأول 5% والثاني 5.5%.

كما قرر المصرف القطري رفع سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%.