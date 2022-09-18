«المركزي السعودي»: التضخم في المملكة لا يزال ضمن مستويات معقولة

أكد فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي خلال مؤتمر اليوم الأحد، أن التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 3% في أغسطس المنصرم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعا من 2.7 % في يوليو، حسبما أظهرت بيانات رسمية الخميس الماضي صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل أربعة بالمئة، وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8%.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن المؤسسة تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في أغسطس وأن يتباطأ إلى 2% بحلول نهاية هذا العام و1.5 % بحلول منتصف العام 2023.

ويعكس مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا، وتم اختيار هذه السلة بنا ء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018.