المركزي الروسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن القيود على السحب النقدي بالعملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي أنه ينوي تمديد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للمواطنين الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية، حسبما ذكرت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي.

وأقدمت روسيا على تقييد السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس الماضي، في إطار ردها على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تشهد فيه العملة الروسية “الروبل” تقلبات وكان الروس يسارعون لشراء العملات الصعبة.

وذكرت نابيولينا في مؤتمر صحفي إن البنك “سيكون مضطرا لتمديد هذه القيود” قبل أن ينتهي العمل بها في سبتمبر المقبل.

وأوضحت: “ما زال الحظر على استيراد الأوراق المالية الأجنبية إلى روسيا قائما”.

خفض سعر الفائدة

أصدر البنك المركزي الروسي قرارا مخالفا لكل التوقعات التى تفرضها الظروف الحالية، حيث خفض أمس الجمعة سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوى، جاء ذلك خلال اجتماع للبنك.

ورفع البنك المركزي توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار، من 151 مليار دولار، كما رفع البنك المركزي توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة “يورالس” من 75 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام،

ورفع البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، إذ يتوقع تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% – 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% – 10%.